Сегодня, 28 августа, российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки. По информации местных жителей было два артиллерийских обстрела - в 6:30 и в 9:00 прямо по жилым районам Авдеевки.

Российские оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

При этом украинское командование ООС и президент Зеленский молчит и ответный огонь по оккупантам приказало не открывать.

На фото штаба ООС видно, что обстрелу подверглись также тыловые базы обеспечения ВСУ.

Всего зафиксировано свыше 60 попаданий артиллерийских и минометных снарядов по самой Авдеевке.

Уничтожены три легковых автомобиля и повреждены три грузовых автомашины ВСУ.