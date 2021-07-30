В Луганской области плательщикам возвращено 84,4 млн гривень НДС

В Луганской области на расчетные счета в банке плательщикам возвращено 84,4 млн гривень НДС, заявленного к бюджетному возмещению.

Заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Людмила Хворостян сообщила, что за январь-июль 2021 налогоплательщики Луганщины подали 84 заявления о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 107,5 млн гривень. В аналогичном периоде прошлого года подано 68 заявлений на общую сумму 75,4 млн гривень.

По ее словам, по 84 заявлениям плательщиков, представленным в январе - июля 2021 г. года проведено 82 камеральные проверки, 2 камеральные проверки продолжаются.

По результатам проверок по 6 заявлениям установлено завышение сумм НДС, подлежащих бюджетному возмещению на счет плательщика в банке, на 8,8 млн гривень.

Людмила Хворостян отметила, что за январь - июль 2021 на расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 84,4 млн гривеь налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.