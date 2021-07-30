В Белокуракином Луганской области открыли новый рынок

Благодаря обустроенному рынку фермеры смогут продавать свою продукцию в надлежащих для этого условиях. Всего на обустройство торговых рядов потратили более миллиона гривень: 800 тысяч в рамках грантовой поддержки, 250 тысяч — из местного бюджета.

Большая часть жителей Белокуракинской громады занимается сельским хозяйством: выращиванием овощей, животноводством, пчеловодством. Однако рынка с соответствующими условиями для продажи такой продукции не было, поэтому люди вынуждены были разворачивать стихийные места торговли.

Общественная организация «Твори добро» выступила с инициативой создания постоянного рынка. Получив одобрение от органов местного самоуправления и коммунальных служб, «Твори добро» подала заявку и получила грант от Датского совета по делам беженцев (DRC) на реализацию проекта.

Грант в размере 800 тысяч гривень на обустройство рынка был предоставлен благодаря финансовой поддержке правительств Швейцарии и Великобритании. За эти средства громада смогла приобрести необходимые материалы для построения торговых рядов. Монтажные работы и обустройство территории были выполнены за счет местного бюджета в рамках софинансирования — это около 250 тысяч гривен. В частности, плиткой были вымощены тротуары, проведено освещение, созданы необходимые санитарно-гигиенические условия.

Поскольку рынок является социальным, фермерам нужно будет платить за место символическую сумму, которая позволит коммунальному учреждению убирать территорию торговых рядов. Качество продукции будет контролировать Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ожидается, что создание такого рынка приведет к росту уровня занятости и доходов населения. Количество малых предприятий может увеличиться за счет улучшения бизнес-климата в громаде. Кроме того, создание агрорынка в виде социальных торговых рядов — один из шагов по реализации Стратегии развития громады до 2028 года.

Датский совет по беженцам (DRC) в ноябре 2014 года возобновил свою деятельность в Украине в ответ на

гуманитарные нужды страны. В рамках программы социально-правовой защиты DRC, в частности, помогает

реализовать инициативы громад в Донецкой и Луганской областях, которые направлены на: улучшение доступа к воде;

ремонт систем канализации; реновацию в учреждениях здравоохранения; обустройство пространств для личностного

развития; проекты, направленные на сохранение энергоресурсов.

Инициатива по созданию социальных торговых рядов в пгт. Белокуракино была поддержана DRC в рамках «Программы

экономического развития восточной Украины», финансируемой Швейцарией через Швейцарское агентство развития и

сотрудничества, а также правительством Великобритании.