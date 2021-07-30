В Луганской области 93 новых случая COVID-19 и двое умерших

За 25 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 93 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 28131 заболевших коронавирусом, от осложнений COVID-19 умерли 1002 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1581 заболевших коронавирусом и 45 летальных случаев, госпитализированы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него - 464, выздоровели - 1269 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Киеве - 264, Донецкой - 161, Одесской - 119, Харьковской - 105 и Луганской - 93 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 подтвердили у 2 278 171 человек, из них выздоровели - 2 203 429, умерли - 53 566 больных.