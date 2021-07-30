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Солошенко Галина из Лисичанска приняла участие в проекте «30 врачей независимой Украины»

Сегодня, 16:28 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине замечательные врачи - прогрессивные, компетентные, заботливые и вдохновении. Их главная цель - заботиться о здоровье украинцев.

Минздрав познакомил украинцев с 30 врачами, которые начали свой профессиональный путь в Независимой Украине. Вы можете встретить этих врачей на улице вашего города, это может быть даже кто-то из ваших знакомых. Их работа высококлассная, они постоянно учатся, улучшают свою практику. И гордятся тем, что работают в Украине.
От Луганской области в проекте приняла участие Солошенко Галина из Лисичанска - фельдшерка медицины неотложных состояний центральной станции Луганского регионального центра экстренной медицины и медицины катастроф.

Галина стала врачом не случайно. Девушка с детства стремилась помогать людям, лечить их. К тому же отец мечтал видеть дочь в роли врача, и она не изменила его ожиданиям.

Сейчас Галина Солошенко работает в сфере неотложной помощи, можно сказать, на передовой в борьбе за человеческую жизнь и здоровье. Такая работа не для слабаков. Однако с виду хрупкая молодая фельдшерка доказала, что способна работать в экстремальных условиях. А кто бы что ни говорил, это под силу не каждому.

«Моя миссия медика именно в этом и заключается - оказывать экстренную, неотложную помощь в любых условиях, без сомнений принимать решение для жизни человека, - рассказывает Галина, - наиболее ценным и важным для меня в области ургентной медицины является бесплатное круглосуточное предоставление помощи каждому нуждающимся».

На счету Галины Солошенко много спасенных жизней. Одна из них - жизнь девочки, которая получила черепно-мозговую травму и впала в кому после падения с качелей. Спасать ребенка прибыла бригада Галины. Фельдшерка не растерялась: шейный воротник, иммобилайзер для головы, щит, носилки - все было сделано быстро и точно. Благодаря своевременной медицинской помощи и правильной транспортировке в реанимацию травмированная девочка выжила и вскоре выздоровела.

«Наверное, самой главной мотивацией для меня искренняя благодарность от людей, которым я оказываю помощь. Что может быть важнее в моей профессии, чем спасенная жизнь и искренняя благодарность матери, - говорит Галина.

- Я искренне люблю свою жизнь и работу, которая является его неотъемлемой частью. Очень горжусь своей профессией, с гордостью могу сказать, что я на своем месте».

В нерабочее время Галина самостоятельно воспитывает двух замечательных детей - дочь и сына, занимается спортом и просто радуется жизни.

Медицинская реформа, проводимая в Украине, пока не так сильно повлияла на сферу медицины неотложных состояний, однако, по словам фельдшерки, уже ощутимые положительные моменты в целом в системе.

Например, возможность обеспечения пациентов медикаментами и диагностикой согласно Программе медицинских гарантий. Также положительным опытом является внедрение системы eHealth, что позволяет вести электронные медкарты пациентов. Благодаря этому у врачей есть быстрый доступ к истории болезни пациента, к точным и правдивым данным о предыдущих медзаключениях и назначенном лечении, что упрощает и ускоряет коммуникацию со специалистами.


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