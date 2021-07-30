В оккупированной РФ части Луганской области за сутки от коронавируса умерли 20 человек

В оккупированных Россией районах Луганской области за сутки выявлено почти 200 случаев COVID-19. По информации российских боевиков, умерли от осложнений 20 человек.

Всего российские оккупанты зарегистрировали 8495 случаев (196 за сутки) заражения COVID-19 на оккупированной территории Луганской области

«Всего, по состоянию на 09:00 утра 25 августа, зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории так называемой ЛНР — 8495», — говорится в сообщении.

Достоверной информации об уровне заболеваемости и количестве смертей на оккупированных территориях нет. Российские боевики скрывают масштабы эпидемии и не в состоянии контролировать заболеваемость из-за отсутствия качественных медикаментов, реактивов для тестов и вакцины.

За последний год оккупировавшая отдельные районы Луганской и Донецкой областей Россия поставила жителям этих территорий всего 86 тысяч доз экспериментальной вакцины с недоказанной эффективностью.

В то же время жители оккупированных районов Луганской области могут вакцинироваться сертифицированными международным сообществом препаратами на КПВВ в Станице Луганской и в Счастье.