Россия сорвала работу Гуманитарной подгруппы ТКГ по Донбассу

Российская делегация сегодня сорвала работу Гуманитарной подгруппы ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях.

Как сообщили в представительстве украинской делегации в ТКГ, российская сторона менее чем за сутки до начала заседания сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы гражданки Украины Майи Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом.

Украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм.

Таким образом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, например обмен лицами, содержащихся в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и тому подобное.

Украинская делегация отмечает - эти попытки напрасны.

Мы призываем российских представителей вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.