В Луганской области объявлен  чрезвычайный уровень пожарной опасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Луганской области.

Как говорится в сообщении, по данным Укргидрометцентра, 25 августа в Луганской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура воздуха в ближайшие несколько дней будет держаться на отметке выше 30 градусов тепла.

В пятницу, 27 августа, возможны кратковременный дождь.

Во все остальные дни, с 25 по 30 сентября, на всей территории Луганской области будет преобладать жаркая сухая погода. Столбик термометра поднимется до 33 градусов выше нуля.