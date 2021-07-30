Волонтеры БФ «Право на Захист» рассказали о причинах поездок в оккупированные районы Донбасса граждан Украины

БФ «Право на Захист» опубликовал отчет «Пересечение линии разграничения через КПВВ» в июле 2021 года, подготовленный на основе данных, собранных в ходе мониторинга ситуации на КПВВ в Луганской и Донецкой областях.

Как и в прошлые месяцы, пересечение линии разграничения с оккупированными Россией районами осуществлялись только через два из семи контрольных пунктов въезда-выезда - «Новотроицкое» в Донецкой области и «Станица Луганская» в Луганской.

Количество людей, которые пересекали КПВВ в июле 2021 года, составило около 8% от количества, до введения карантинных ограничений и начала пандемии в 2019 году.

Всего в июле линию разграничения пересекли 80 588 человек.

В связи с введением по всей территории Украины «зеленой» карантинной зоны, обязательная установка приложения для самоизоляции «Вдома» была отменено. Именно поэтому, в июле наши коллеги не помогали гражданами с настройкой этого приложения.

26 июля автобус с более чем 20 пассажирами прибыл из оккупированной территории Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» в конце рабочего дня. Люди могли застрять бы на всю ночь. Однако после вмешательства сотрудников БФ «Право на захист» и по распоряжению штаба ООС работа КПВВ была продолжена, и люди смогли пройти. Кроме того, была организована перевозка граждан в Волноваху.

Начиная с 28 июля люди имеют возможность пройти вакцинацию против COVID-19 непосредственно на КПВВ «Станица Луганская». Центр вакцинации открыт по средам и пятницам с 9 до 12:00 утра.

В ходе опроса люди продолжали отмечать проверку имущества как одну из причин, почему они идут на неподконтрольную территорию Украины.

Это может быть связано с принятым в конце апреля решением вооруженных групп о начале национализации «бесхозного» имущества в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.