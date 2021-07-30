В Луганской области подтверждено 8 новых случаев коронавируса

В Луганской области подтверждено 8 новых случаев COVID-19. Днем ранее было выявлено 62 заболевших и зафиксировано 5 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщает областной лабораторный центр, заболевшие выявлены в Лисичанске - семь человек и в Попасной - один человек.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в Лисичанске, Северодонецке и Станице Луганской.

За все время исследований в Луганской области области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 28 038 пациентов.

Выздоровели - 26330 (12 за последние сутки), лечатся - 708 (156 - стационарно, 552 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11,5 (при пороговом уровне 60).

Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 1000 человек.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за сутки выявлено 727 новых случаев; летальных - 20.