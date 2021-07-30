Плательщики Луганской области перечислили в бюджет более 157 млн ​​грн военного сбора

Заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Евгений Жердев рассказал, что в Луганской области налогоплательщики ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, направленного на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины.

Он сообщил, что за январь - июль 2021 поступления военного сбора составили 157,3 млн гривень. Это на 22,4 млн гривень или на 16,6% больше поступлений в январе - июле прошлого года.

Евгений Жердев напомнил, что военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.