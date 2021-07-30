24 августа российские боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня - есть погибший и раненые

24 августа российские боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.

Также в Луганской и Донецкой областях зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения.

Бойцы были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого - удовлетворительное.

По состоянию на утро 25 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.