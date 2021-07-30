30 лет независимости Украины

24 августа 1991 наша страна официально получила название - Украина, взамен существовавшего в советском союзе названия УССР, что соответствует исторической традиции.

Это была уже не первая попытка объявления независимого украинского государства

В 1649 году в истории Украины было основана Гетманщины. которая затем была ликвидирована Российской империей.

После октябрьской революции и уничтожения царского режима сразу несколько субъектов российской империи, населенные украинцами, объявили о создании республик: 13 декабря 1917 года была провозглашена независимая Крымская Народная Республика, 22 января 1918 - провозглашение независимости Украинской Народной Республики, 16 февраля 1918 - провозглашение независимости Кубанской Народной Республики. Все эти республики были уничтожены большевистской Россией.

Также под давлением соседних государств были ликвидированы Западно-Украинская Народная Республика (оккупирована Польше).

Во время второй мировой войны украинцы продолжили попытки создания собственного независимого государства. 15 марта 1939 была провозглашена независимости Карпатской Украины, которая затем была ликвидирована Королевством Венгрия.

30 июня 1941 - провозглашение восстановления независимости Украинского государства, которое вскоре было ликвидировано немецким Третьим Рейхом.

В 1991 году в Украине достигли пика выступления за независимость страны от Москвы. Путч ГКЧП, организованный идеологами и силовиками с целью реанимации жесткого центризма в СССР, лишь ускорил неизбежное.

Председатель Верховной Рады УССР Л. Кравчук в своем выступлении по республиканскому радио призвал граждан к спокойствию и выдержке, предложил сосредоточиться на решении важнейших проблем повседневной жизни, заявив, что соответствующие оценки и выводы сделает Верховная Рада Украины и ее Президиум.

В свою очередь президиум Верховного Совета УССР вечером 20 августа принял заявление, в котором отмечалось, что постановления ГКЧП, пока этот вопрос не решит Верховная Рада Украины, не имеют юридической силы на территории УССР.

24 августа 1991 Верховная Рада Украины приняла Исторический документ исключительного значения для судьбы украинского народа - Акт провозглашения независимости Украины. В нем говорилось:

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом OOH та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави — України. Віднині на території України мають чинність винятково Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Верховна Рада України.

Сегодня наша страна празднует 30 лет со дня образования независимого государства. Празднует в условиях агрессии со стороны не желающей смирится с крахом своих имперских амбиций России, оккупировавшей Крым и отдельные районы Луганской и Донецкой областей.

Там не менее подавляющее большинство украинцев готово подтвердить выбор, сделанный три десятилетия назад не просто словами, а с оружием в руках защитить суверенитет от посягательств агрессора.