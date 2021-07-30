В Станице Луганской высадят «Львівський гай» на легендарной позиции защитников Украины

Львовяне вместе с луганчанами совместно высаживают «Львівський гай» рядом со Станицей Луганской в честь Дня Государственного Флага Украины.

Высадка 3 гектаров леса в районе легендарного блокпоста «Сталинград», в честь защитников Станицы Луганской в ​​российско-украинской войне, стартовала сегодня, 23 августа 2021 года.

Саженцы сосны обыкновенной, в количестве 10 000 единиц, были специально выращены в Львовском лесном селекционно-семенном центре и закуплены львовскими волонтерами специально для акции в Станице Луганской.

Это не первая инициатива по озеленению Луганской области - в прошлом году волонтеры также высадили 10 000 саженцев сосны вместо уничтоженных в масштабных лесных пожарах лесов.

Также, в рамках сотрудничества, жители Львовской области передали библиотекам Луганской области 600 украинских книг, а школьники, чиновники и журналисты участвуют в различных программах обмена для преодоления стереотипов, навязываемых российской пропагандой для разделения регионов Украины.

Проект львовских волонтеров вместе с луганчанами реализуется в рамках межрегиональной программы обменов «Изменим страну вместе».

Министерство образования и науки Украины, Львовский областной совет, Львовская облгосадминистрация, Луганский областная военно-гражданская администрация подписали декларацию намерений сотрудничества в образовательной сфере.

Проект организован для формирования у учащейся молодежи восточной и западной Украины ценностей на основе всеукраинской идентичности и патриотизма.

Жители Львова