На Донбассе 5 обстрелов за сутки и один погибший

22 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Донецкой области позиции ВСУ в районе Луганского российские оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь по украинским военным из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески боевики обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В Луганской области был зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате обстрела один украинский военный погиб от пуль российских террористов.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.