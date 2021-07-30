На Донбассе 5 обстрелов за сутки и один погибший

На Донбассе 5 обстрелов за сутки и один погибшийСегодня, 09:07
22 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В Донецкой области позиции ВСУ в районе Луганского российские оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь по украинским военным из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пески боевики обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
В Луганской области был зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В результате обстрела один украинский военный погиб от пуль российских террористов.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.