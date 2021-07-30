В Луганской области началось вещание на оккупированные районы с телебашни вблизи Попасной

Сегодня, 22 августа, началась тестовая трансляция телевизионного и радиосигнала с башни, расположенной в Камышевахе, что вблизи линии разграничения с оккупированными районами Луганской области.

Радиус распространения сигнала с новой башни составляет 50 км. Высота объекта - 150 метров, а на самой вершине башни развевается сине-желтый флаг размером 4х6 м.

Теоретически теле- и радиосигнал башни может приниматься в оккупированных российскими боевиками Первомайске, Алчевске, Голубовском, Брянянке, а также Енакиево и Углегорске.

Как отметил директор заказчика строительства КП «Инновационно-информационный центр» Дмитрий Сурженко, монтаж башни был непростой - вблизи линии разграничения нельзя было использовать вертолет, поэтому собирали объект по секциям ползунковыми кранами.

Разрешения на временное вещание с РТПС «Камышеваха» уже получили АО НСТУ (каналы: UA:Перший, UA Донбасс, UA Культура), государственный телеканал «Дом», оператор многоканальной телебашни ООО «Зеонбуд» (а это 32 наиболее рейтинговых телеканала), телеканалы Первый Западный и «2+2».

Кроме того, работают всеукраинские радиостанции «УР-1», UA Культура, «Армия-ФМ», радио «Проминь», а также местные «49-параллель» и «Пульс». Отметим, что телеканал «UA:Перший» работает как в цифровом, так и в аналоговом формате. Радиосигнал полностью покрывает временно оккупированную часть области и достигает границы с РФ.

Сейчас разрабатывается оптимальная схема цифрового телевизионного вещания. Впоследствии будет создан зоны синхронного цифрового телевизионного вещания с действующей РПТС «Бахмутовка» в Счастьенский районе.

Проект «Строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской области» признали в Минрегионе победителем открытого конкурса проектов регионального развития, могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза еще в 2018 году.

Однако, в течение двух лет из-за отсутствия финансирования строительство не начинали.

Инициатором проекту выступила Луганская областная государственная администрация, заказчиком - КП «Инновационно-информационный центр», генеральным подрядчиком - ООО «ШАХТОБУРЕНИЕ». Общая сумма строительства договора: 44,439 млн гривень, из них около 18 млн гривень - из областного бюджета.