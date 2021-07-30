Госэкоинспекция провела радиологический контроль территорий, граничащих с предприятием ГП Шахта «Юный коммунар», и не обнаружила превышений радиационного фона.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«Данные измерений, проведенных 18-19 августа:

Светлодарск - 0,18-0,19 мкЗв / ч;

Торецкое - в среднем 0,13 мкЗв / ч;

Мариуполь - 0,09-0,11 мкЗв / ч.

Эти показатели - не превышают максимально допустимую норму радиационного фона, которая составляет 0,3 мкЗв/ч», - отметил Андрей Малеваный.

Он напомнил, что шахту «Юный коммунар» затапливало грунтовыми водами в результате контролируемого ядерного взрыва, осуществленного в 1979 году для снижения вероятности выбросов метана. Сегодня предприятие находится на неподконтрольной территории и при отсутствии откачки вод существует угроза попадания радиации в водоносные горизонты.