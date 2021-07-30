В Луганской области землепользователи и собственники уплатили более 243 млн гривень

Заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Евгений Жердев сообщил, что юридические и физические лица уплатили в январе - июле 2021 года 243,3 млн гривень платы за землю. Это на 35,8% или на 64,1 млн гривень больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Все эти средства напрвлены в бюджеты громад Луганской области.

Евгений Жердев напомнил, что в соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году.