В Луганской области за сутки 67 новых случаев COVID-19 и четверо умерших

За 19 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 4 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 27881 заболевший. От осложнений умерли 994 человека.

В Украине за сутки выявлено 1600 новых случаев COVID-19.От осложнений вызванных коронавирусом умерли 26 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, за последние сутки всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Киеве - 222, Одесской - 109, Донецкой - 108, Запорожской - 97 и Харьковской - 86 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 2 271 826 человек, из них выздоровели 2 200 000 человек, умерли 53 394 больных.