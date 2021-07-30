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В Луганской области Новоалександровка, Крымское и Новозвановка под обстрелом российских боевиков

Сегодня, 10:03 citynews.net.ua | Напечатать

19 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

В Луганской области российские террористы обстреляли Новоалександровкау из стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Крымского российские боевики обстреляли из минометов 120-го калибра.

Район Новозвановки российские боевики обстреливали из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10», а в Донецкой области - вражеского беспилотного летательного аппарата типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области, неподалеку поселка Нью-Йорк, российские боевики обстреливали ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Невельского оккупанты обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Южного наемники обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.


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