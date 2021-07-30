Киберполиция в Луганской области предупреждает о новом мошенничестве

Киберполиция Луганской области предупреждает граждан о новой мошеннической схеме по «государственным компенсационным выплатам».

Полицейские рассказали об алгоритме действий мошенников и просят предупредить друзей и родственников о потенциальной угрозе.

В настоящее время мошенники организовали мощную рекламную кампанию в сети Интернет с призывом к «обязательной проверке карточек всех жителей Украины на компенсацию НДС» (для большей убедительности они нелегально используют лица людей, работающих на телевидении и ссылаются на мифическое постановление кабмина.

После перехода по рекламной ссылке, предлагается срочно ввести e-mail и 6 последних цифр карты для, якобы, проверки вашей суммы компенсации.

Дальше происходит имитация обработки базы данных и сайт сообщит, что Вас уже ожидает компенсация в 30, 50 или даже 80 000 гривен

Следующим шагом Вам предлагают связаться в чате с «юристом» и оплатить 164 гривны «за услуги» и перенаправляют на фишинговый платежный сайт, где необходимо ввести полные реквизиты своей карты

После получения мошенниками ваших реквизитов, от полного похищения денег могут спасти только банковские лимиты на расходы в Интернете. Но если ограничения у Вас отсутствуют - тогда уже ничто не помешает преступникам похитить все деньги с Вашей банковской карты.