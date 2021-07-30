В Луганской области российский снайпер убил украинского военного

В результате снайперского огня российских оккупантов в Луганской области 19 августа погиб контрактник 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.

Об этом сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в Facebook.

«Горькие новости зоны боевых действий сегодня от пули снайпера погиб львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения военной части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский».

Отмечается, что у мужчины остался малолетний сын.

«Смерть каждого украинского воина — большая потеря для всего войска, нашей области и в целом Украины», — напоминает Козицкий.