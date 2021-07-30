Стратегия развития Луганской и Донецкой областей: 350 страниц текста и расчетов

Стратегия развития Луганской и Донецкой областей: 350 страниц текста и расчетовСегодня, 15:11
18 августа 2021 года, на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.
Докладчиком выступил вицепремьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
«Этот документ является продолжением презентации стратегического видения нашего с вами правительства. Фактически это первый стратегический документ, который раскрывает на конкретном объекте идеи, заложенные в Национальную экономическую стратегию на период до 2030 года.
К разработке Стратегии были привлечены все заинтересованные стороны - общества, бизнес, органы местной власти и самоуправления, научные учреждения, более двадцати центральных органов исполнительной власти, а также международные партнеры. Мы провели обсуждение непосредственно в Донецкой и Луганской при участии всех громад, находящихся на линии соприкосновения. Получилось около 350 страниц текста и расчетов», - сказал во время выступления Алексей Резников.
Вицепремьер отметил, что Донецкая и Луганская область подверглись катастрофическим разрушениям в результате вооруженной агрессии со стороны Рф, потеряны экономические цепи, разрушена логистика и возникли новые угрозы.
«Ситуацию можно исправить только комплексными экстраординарными мерами. Моделируя эти меры, мы опирались на ожидания общества и бизнеса. И воспринимать территории вдоль линии соприкосновения стоит как территории нового развития и новых возможностей, а не как территории кризиса», - подчеркнул вицепремьер-министр.
В качестве главных ожиданий и украинские, и иностранные бизнесмены указывали на прозрачность, предсказуемость и уверенность, верховенство права и правосудия.
В то же время самым ожиданиям граждан справедливость и определенность, понимание, что будет завтра. Именно поэтому в основе Стратегии - развитие громад, ведь без жизнеспособных громад невозможно экономическое развитие любого края, в том числе и Донбасса. В центре Стратегии - люди, благосостояние которых будет основываться на собственных доходах.
«С учетом этих ожиданий мы предлагаем достаточно амбициозную стратегию преобразований. Мы предлагаем качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о подконтрольных Правительству территориях. Но после деоккупации мероприятия Стратегии могут быть масштабируемые и на другие районы Донецкой и Луганской. Достичь этой цели мы предлагаем путем обеспечения благоприятных условий для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать «пояс успешности», - добавил Резников.
Следовательно, для привлечения инвесторов предлагается применить модель территории приоритетного развития, предусматривающий:
- налоговые, регуляторные, финансовые стимулы, в том числе - страхование военно-политических рисков;
- развитие реального сектора экономики, индустриализацию и инновации;
- развитие критической инфраструктуры и логистики;
- развитие регионального рынка труда;
- налаживание коммуникаций.
Стоит отметить, что экономическая стратегия - это не только о развитии микробизнеса, малого и среднего предпринимательства. Это документ о развитии инфраструктурных благоприятных условий и для людей, которые должны создавать этот бизнес, и для людей, которые должны работать в секторе предпринимательской деятельности.
Если говорить о стратегическом инфраструктуру, можно выделить следующие проекты:
- строительство новой железнодорожной ветки в Луганской области;
- модернизация и электрификация железной дороги на Мариупольском направлении;
- восстановления пассажирских и грузовых авиаперевозок;
- развитие сети дорог в Луганской области;
- строительство современной трассы Старобельск-Краматорск-Мариуполь
- безопасный доступ к качественной питьевой воде на территории двух областей.