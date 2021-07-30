В Северодонецке перекроют центр города для празднования Дня Незалежності 

В связи с проведением массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины 23 и 24 августа в Северодонецке будет перекрыто дорожное движение согласно схеме.

Как сообщили в Северодонецкой военно-гражданской администрации, с 6:00 23 августа 2021 года до 24:00 24 августа 2021 года будет перекрыто дорожное движение с обеих сторон проспекта Гвардейского от магазина «Городок» до магазин «АЛЛО», с обеих сторон проспекта Центрального от улицы Гагарина до улицы Маяковского и Науки.

Как мы сообщали ранее, на этих выходных в Северодонецке пройдет масштабное празднование Дня Независимости Украины.

В рамках празднования состоится ярмарка, спортивные соревнования и концерт.