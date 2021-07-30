Луганская область меньше всего потратила бюджетных средств на борьбу с COVID-19

Аналитики общественной организации «Антикоррупционный штаб» проанализировали закупки на борьбу с пандемией коронавируса в каждой из областей Украины и в целом по стране.

Всего за период с начала пандемии — март 2020 — потратили 38.5 млрд гривень бюджетных средств.

Лидером среди областей по объему расходов традиционно является Киевская — 14,750 млрд гривень грн за полтора года. На втором месте — Одесская (2,07 млрд гривень), на третьем — Днепропетровская (1,99 млрд гривень). Наименьшие же расходы были в Херсонской (647,6 млн гривень), Кировоградской (394,0 млн гривень) и Луганской областях (338,8 млн гривень).

Луганская область заняла последнее 24-е место в рейтинге бюджетных расходов на борьбу с COVID-19: за полтора года противостояния пандемии здесь на борьбу с ней потратили 338,8 млн гривень. Больше тратили в Луганской облгосадминистрации — 155,560 млн гривень. Несколько меньше — в Лисичанском городском совете (46,2 млн гривень), на третьем месте — Северодонецкий городской совет — 31,39 млн гривень.

От редакции Citynews: Стоит отметить, что медицинские и лечебные учреждения Луганской области получили масштабную помощь оборудованием и расходными материалами (маски, дезинфицирующие средства, защитные костюмы и тому подобное) от международных гуманитарных организаций, что позволило сэкономить значительное количество средств украинских налогоплательщиков.

Больше всего средств за «ковидные» закупки в Луганской области перечислили ООО «ДИАТЕХ-УКРАИНА» — 36,33 млн гривень. На втором месте — ООО «Автоспецпром» (35,38 млн гривень), на третьем — ООО «Астриум» (18,09 млн гривень).

В отличие от данных по расходам на ремонты, которые четко коррелируются с количеством населения, среди расходов на нужды COVID-19 почти везде есть прямая зависимость от количества диагностированных больных COVID-19. Например, «аутсайдерами» рейтинга «коронавирусных» закупок является Херсонская, Кировоградская и Луганская области — там на борьбу с пандемией потратили меньше средств, но и больных коронавирусом в этих трех областях меньше в Украине. Зато Львовская обасть — одинаково четвертая в рейтингах заболеваний коронавирусом и расходов на борьбу с пандемией. Хотя рейтинги несколько отличаются, но в целом тенденция усматривается именно такая.

Данные о закупках в каждой из областей вы также можете увидеть по ссылке .