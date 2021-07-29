В Луганской области 52 новых случая COVID-19 и один умерший

В Луганской области за 18 августа лабораторно подтверждено 52 новых случая COVID-19. От осложнений умер еще один больной.

По данным областного лабораторного центра, случаи заболевания коронавирусом выявлены в:

Лисичанск - 10, Рубежное - 2, Северодонецк - 4, Беловодск - 1, Марковка - 8, Новоайдар - 5, Новопсков - 4, Попасная - 2, Сватово - 1, Станица Луганская - 7, Старобельск - 8.

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умер 57-летний мужчина из Новопсковского района.

За все время пандемии в Луганской области коронавирусом заболели 27 814 человек.

Выздоровели - 26 230 (53 за последние сутки), лечатся - 594 (143 - стационарно, 556 - амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 76 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации - 12,6 (при пороговом уровне 60).

Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений умерли 990 человек.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за сутки выявлено 1560 новых случаев COVID-19; умерли - 32 человека.