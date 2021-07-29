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В Луганской области 52 новых случая COVID-19 и один умерший

Сегодня, 09:47 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 18 августа лабораторно подтверждено 52 новых случая COVID-19. От осложнений умер еще один больной.
По данным областного лабораторного центра, случаи заболевания коронавирусом выявлены в:
Лисичанск - 10, Рубежное - 2, Северодонецк - 4, Беловодск - 1, Марковка - 8, Новоайдар - 5, Новопсков - 4, Попасная - 2, Сватово - 1, Станица Луганская - 7, Старобельск - 8.

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умер 57-летний мужчина из Новопсковского района.

За все время пандемии в Луганской области коронавирусом заболели 27 814 человек.

Выздоровели - 26 230 (53 за последние сутки), лечатся - 594 (143 - стационарно, 556 - амбулаторно).
Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 76 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации - 12,6 (при пороговом уровне 60).

Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений умерли 990 человек.

По данным Министерства здравоохранения,  в Украине за сутки выявлено 1560 новых случаев COVID-19; умерли - 32 человека.


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