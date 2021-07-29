Сегодня Луганская ВГА должна дать ответ о возможности проведения местных выборов в области

17 августа ЦИК снова обратилась к Донецкой и Луганской областным военно-гражданским администрациям чтобы оценить возможность проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.

В Донецкой и Луганской областях продолжается операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

В случае выборов речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащую подготовку и проведение выборов.

В такой ситуации решение о возможности/невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов (как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года).

Если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года - Комиссия должна принять решение о назначении не позднее 21 августа 2021 года.

ЦВК ожидает заключения от Донецкой и Луганской областных военно-гражданским администраций сегодня вечером 19 августа.

Судебными решениями в мае 2021 года уже признали неправомочность отмены выборов на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей.

Также на празднование Дня независимости Украины во всех городах и районах Луганской области запланированы массовые мероприятия не уступающие по количеству участвующих в них людей выборам.

Комиссия еще раз подчеркивает, что ее действия и решения всегда направлены исключительно на обеспечение реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан и принципов свободного, демократического избирательного процесса.

Поэтому ЦИК ожидает обоснованные выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА, что даст законные основания для принятия решения о возможности безопасного проведения местных выборов на Донбассе.