Российские боевики обстреляли Золотое-4 из тяжелых минометов

Российские боевики обстреляли Золотое-4 из тяжелых минометовСегодня, 09:45
17 августа в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
В Луганской области российские террористы дважды обстреливали позиции ВСУ у Причепиловки из стрелкового оружия.
В районе Золотое-4 российские наемники трижды обстреливали украинских военных из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В Донецкой области, в направлении населенного пункта Вводяное, вооруженные формирования Российской Федерации применяли минометы 120-го калибра.
У поселка Пески российские террористы трижды обстреливали ВСУ из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Новолуганское оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении.
Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.