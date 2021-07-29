Российские боевики обстреляли Золотое-4 из тяжелых минометов

17 августа в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы дважды обстреливали позиции ВСУ у Причепиловки из стрелкового оружия.

В районе Золотое-4 российские наемники трижды обстреливали украинских военных из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Донецкой области, в направлении населенного пункта Вводяное, вооруженные формирования Российской Федерации применяли минометы 120-го калибра.

У поселка Пески российские террористы трижды обстреливали ВСУ из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новолуганское оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении.

Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.