МОЗ: Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - это люди старше 60 лет

Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - это люди старше 60 лет. Всего с начала пандемии и по состоянию на 14 августа 2021 от коронавирусной болезни умерло 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте 60+.

По мнению Министерства охраны здоровья Украины, это еще одно свидетельство того, что пожилые люди находятся в зоне высокого риска коронавирусной болезни. Причем чем старше человек, тем выше этот риск. Так доля людей в возрасте 60-69 лет среди умерших составляет 29% (15 533 человек), а людей в возрасте от 70 лет - 52% (28 033).

Единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация.

Все вакцины, которые использует Украина, прошли суровые проверки на безопасность и эффективность и одобрены Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. Их эффективность в предотвращении госпитализации и смерти выше 90%.

Помните, что хронические болезни и преклонный возраст не является противопоказанием к прививке.