Помогавшего обеспечивать связь в оккупированном Луганске гражданина РФ приговорили к 4 годам тюрьмы

Приморский районный суд Одессы приговорил к четырем годам тюрьмы гражданина Российской Федерации Михаила Жаркова за содействие террористической организации «ЛНР». Об этом сообщает «Судебный репортер » со ссылкой на приговор.

По данным следствия, обвиняемый, основатель и директор московской компании «Супертелеком» по технологии IP-телефонии, в 2015-2018 годах обеспечивал участников группировки услугами связи по передаче трафика незаконных локальных операторов связи «Лугафон» и «ЛугаКий» на территорию России.

В судебном заседании Жарков виновным себя не признал, говорил, что никаких преступлений не совершал. Но, по мнению суда, его вина доказана.

Бывшие работники «Супертелеком» подтвердили, что у них обслуживались луганские компании. Кроме того, на ноутбуке и айпаде обвиняемого обнаружены переписки с представителем операторов «Лугафон» и «ЛугаКий».

Сотрудники СБУ задержали Жаркова еще в марте 2018 года в Одессе. С тех пор он содержался под стражей.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес то, что мужчина ранее не был судим, его состояние здоровья, а также отсутствие тяжелых последствий в результате деятельности обвиняемого.

Поэтому суд назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, — четыре года лишения свободы. Тогда как санкцией ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса предусмотрено от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Жаркову учтут период соде