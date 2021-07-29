Шахтерам Луганской области перечислили более 160 млн гривень на зарплаты

16 августа Госказначейство по инициативе Министерства энергетики направило на счета угледобывающих предприятий средства в размере 653 029,0 тыс. гривень для выплаты заработной платы шахтерам.

Шахтерам угледобывающих предприятий Луганской области, АТ «Лисичанскуголь» и ДП «Первомайскуголь», направлено 53,668 и 112,965 млн гривень соответственно.

Сегодня все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам. Часть денег была перечислена на карточки уже вчера.

Минэнерго вовремя получило все согласования для выделения средств и отправило деньги на счета предприятий 16 августа, как это и планировалось несколько недель назад.

Средства были выплачены в соответствии с распоряжением Кабинета Министров «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству энергетики на 2021 год» от 14.07.2021 № 760-р, которым осуществлено перераспределение расходов развития, предусмотренных Минэнерго в 2021 году.

Выделенные средства будут распределены по предприятиям следующим образом: