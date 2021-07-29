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Шахтерам Луганской области перечислили более 160 млн гривень на зарплаты

Сегодня, 12:47 citynews.net.ua | Напечатать

16 августа Госказначейство по инициативе Министерства энергетики направило на счета угледобывающих предприятий средства в размере 653 029,0 тыс. гривень для выплаты заработной платы шахтерам.

Шахтерам угледобывающих предприятий Луганской области, АТ «Лисичанскуголь» и ДП «Первомайскуголь», направлено 53,668 и 112,965 млн гривень соответственно.

Сегодня все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам. Часть денег была перечислена на карточки уже вчера.

Минэнерго вовремя получило все согласования для выделения средств и отправило деньги на счета предприятий 16 августа, как это и планировалось несколько недель назад.

Средства были выплачены в соответствии с распоряжением Кабинета Министров «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству энергетики на 2021 год» от 14.07.2021 № 760-р, которым осуществлено перераспределение расходов развития, предусмотренных Минэнерго в 2021 году.

Выделенные средства будут распределены по предприятиям следующим образом:

Назва підприємства

Сума виплат, тис. грн

ДП «Львіввугілля»

224 579,6

ДП «Волиньвугілля»

13 924,7

АТ «Лисичанськвугілля»

53 568,0

ДП «Первомайськвугілля»

112 965,8

ДП «Торецьквугілля»

23 711,0

ДП «Селидіввугілля»

58 650,8

ДП «Мирноградвугілля»

42 911,9

ДП «Шахта ім. М.С. Сургая»

60 832,1

ДП «Шахтоправління «Південнодонбаське №1»

40 449,0

ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»

21 436,1

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Шахтерам Луганской области перечислили более 160 млн гривень на зарплаты » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня