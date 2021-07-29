Шахтерам Луганской области перечислили более 160 млн гривень на зарплаты

Шахтерам Луганской области перечислили более 160 млн гривень на зарплатыСегодня, 12:47
16 августа Госказначейство по инициативе Министерства энергетики направило на счета угледобывающих предприятий средства в размере 653 029,0 тыс. гривень для выплаты заработной платы шахтерам.
Шахтерам угледобывающих предприятий Луганской области, АТ «Лисичанскуголь» и ДП «Первомайскуголь», направлено 53,668 и 112,965 млн гривень соответственно.
Сегодня все средства должны быть перечислены непосредственно горнякам. Часть денег была перечислена на карточки уже вчера.
Минэнерго вовремя получило все согласования для выделения средств и отправило деньги на счета предприятий 16 августа, как это и планировалось несколько недель назад.
Средства были выплачены в соответствии с распоряжением Кабинета Министров «О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству энергетики на 2021 год» от 14.07.2021 № 760-р, которым осуществлено перераспределение расходов развития, предусмотренных Минэнерго в 2021 году.
Выделенные средства будут распределены по предприятиям следующим образом:
|
Назва підприємства
|
Сума виплат, тис. грн
|
ДП «Львіввугілля»
|
224 579,6
|
ДП «Волиньвугілля»
|
13 924,7
|
АТ «Лисичанськвугілля»
|
53 568,0
|
ДП «Первомайськвугілля»
|
112 965,8
|
ДП «Торецьквугілля»
|
23 711,0
|
ДП «Селидіввугілля»
|
58 650,8
|
ДП «Мирноградвугілля»
|
42 911,9
|
ДП «Шахта ім. М.С. Сургая»
|
60 832,1
|
ДП «Шахтоправління «Південнодонбаське №1»
|
40 449,0
|
ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»
|
21 436,1