На оккупированной территории Луганской области за сутки умерли 13 человек от коронавируса

Медики за сутки зарегистрировали на оккупированной российскими террористами территории Луганской области 13 летальных случаев от COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии медики «официально» зарегистрировали на оккупированной территории Луганской области 724 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

В то же время, достоверных данных о заболеваемости и смертности от COVID-19 в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей нет, но даже по «данным» российских террористов смертность от коронавируса в три раза превышает смертность на подконтрольной Украине территории.

Российские террористы не имеют тестов и специалистов для массового тестирования населения на COVID-19.

Также Россия не поставляет вакцины — единственная поставка экспериментальной Спутник-Лайт состоялась более двух недель назад и не покрывала потребности оккупированных районов.



