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День Незалежності Украины: Кто выступит 23 августа в Северодонецке

Сегодня, 12:09 citynews.net.ua | Напечатать

 23 августа 2021 в Северодонецке на площади Победы Анжелика Рудницкая при поддержке Украинского культурного фонда и Луганской областной госадминистрации представит к 30-летию Независимости Украины мегашоу ТИ У МЕНЕ ЄДИНА.

Начало концерта в 18 часов. Вход на все мероприятия бесплатный.

Телеверсию события можно будет увидеть на ютюб-канале «Территория А» и украинских телеканалах.

В концерте примут участие Анжелика Рудницкая и Поль Манондиз.

Также на День Независимости в Северодонецке выступят группы:

  • «Шпилясти кобзари»,
    «OT VINTA»,
    «GG ГуляйГород»,
    ЯРМАК,
    СКАЙ.

Изюминкой праздника будет национальный рекорд по самому массовому исполнению песни Червона Рута, в котором, как ожидают организаторы, примут участие около 4 тысяч человек.

К празднику присоединятся Хмельницкий театр кукол Дивень со спектаклем для детей и любимые Украинские разработки писатели Саша Дерманский, Татьяна Череп-Пероганич, Артем Полежака, Дмитрий Лазуткин, которые выступят в рамках проекта «Территория Книги».

В течение дня на площади будет проходить выставка-ярмарка «Территория Мастеров».

«Я с начала войны работаю в прифронтовой зоне. В Северодонецке мы уже делали большие праздничные акции и рекорды украинским духом, - рассказывает инициатор проекта, певица Анжелика Рудницкая. - Но такой масштаб стал возможен благодаря поддержке Украинского культурного фонда. Для всей команды - это большой вызов: за две недели сделать большую акцию. Но мы творим с воодушевлением и любовью. Надеюсь, наш подарок ко Дню Независимости Украины будет ярким и запоминающимся».

Юрий Журавель, художник и музыкант:
«Мій перший виступ на Донбасі був саме в Северодонецьку після звільнення 2014 року. В 2019 була, також, неймовірна потужна зустріч. 2021 - ми їдемо повним живим складом, щоб показати, як має звучати справжній хіп-хоп!»

Артем Полижака, поэт
«Наша пятнадцатая поездка на Восток приходится на 30-летие Независимости Украины! Для каждого из нас это особый день, и мы гордимся тем, что будем праздновать эту юбилейную дату вместе с Луганщине! Прокачаем нашими песнями свой независимый мир».

группа «Гуляйгород»
«Очень хочется, чтобы, так долго и жестоко страдающий регион Украины почувствовал тепло наших сердец. Мы с Вами, наши родные! С Днем независимости!», - Сергей Брижань Главный режиссер театра кукол «Дивень», м. Хмельницький


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День Незалежності Украины: Кто выступит 23 августа в Северодонецке