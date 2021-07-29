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Угольные и коммунальные предприятия являются крупнейшими должниками в местные бюджеты Луганской области

Сегодня, 11:20 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в целом по Луганской области налоговый долг в сводный бюджет по состоянию на 1 августа 2021 составил 4 млрд 198 млн гривень, в том числе в местный бюджет - 872 млн гривень.

При при этом крупнейшими должниками по уплате налогов в местные бюджеты являются государственные предприятия, в том числе АО «Лисичанскуголь» - 67,1 млн гривень, Рубежанский КХЗ "Заря" - 13,1 млн гривень грн, ГП «Первомайскуголь» - 43,3 млн гривень, ГП «Антрацит» - 21 млн гривень, ГП «Донбассантрацит» - 27,1 млн гривень.

Не на много отстают по долгам от них и предприятия коммунальной формы собственности, в том числе: Лисичанский КСП «Лисичанскводоканал» - 33,4 млн гривень, КП «Лисичансктеплосеть» - 6,5 млн гривень, КП «Первомайсктеплокомуненерго» - 8,6 млн гривень, ЛГКП «Теплокоммунэнерго» - 12,6 млн грн, КП РВУВКГ - 8,3 млн гривень.

В ведомстве обращают внимание, если добровольное погашение долга невозможно или налогоплательщик сознательно нарушает налоговое законодательство и не намерен полностью выполнить свои обязательства перед бюджетом, контролирующий орган применяет к должнику комплекс мер взыскания долга определеные законодательством.

Налоговый долг для экономики предприятия - это значительные штрафные санкции и пеня, налоговый залог на имущество и невозможность ним свободно распоряжаться, взыскание средств с банковских счетов и продажа активов в счет погашения существующего долга. Стоит ли подвергать свой бизнес на такие неприятности?

В течение января - июля 2021 поступления от применения мер взыскания в счет погашения налогового долга в местный бюджет составили - 51,2 млн гривень.


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