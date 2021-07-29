В Луганской области будут заочно судить «министра угольной промышленности ЛНР» Павла Мальгина

Прокурорами управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области направлен в суд обвинительный акт в отношении так называемого «министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области.

В настоящее время должность «и.о. министра» занимает Александр Трофименко, а в указанное в сообщении прокуратуры время - Павел Мальгин, которого в прошлом году объявили в розыск на территории Украины.

По данным следствия, в 2016 году гражданин Украины Павел Мальгин был назначен российскими террористами на руководящую должность в указанное «министерство», а в январе 2019 года стал его руководителем. Обвиняемый до сих пор обеспечивает функционирование ведомства, формирует и организует работу в топливно-энергетическом комплексе на оккупированных российскими террористами территориях Луганской области.

Своими действиями «министр топлива, энергетики и угольной промышленности» осуществляет подрывную деятельность против Украины в поддержку режима оккупации части Луганской области. В своей деятельности он применяет ничтожные «нормативно-правовые акты» оккупационной администрации РФ.

Сейчас обвиняемый находится в розыске. На основании постановления следственного судьи в отношении него проведено специальное досудебное расследование.

Псевдочиновника оккупационной администрации РФ в Луганской области будут судить заочно за совершение действий в целях насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины).