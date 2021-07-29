Российские боевики обстреляли Золотое и Причепиловку в Луганской области - 1 погибший

16 августа в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреливали поселок Золотое-4 из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиловки российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 17 августа, российские боевики вновь обстреляли позиции ВСУ у Причепиловки из стрелкового оружия.

В Донецкой области российские террористы обстреляли украинские позиции в районе Широкино из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Уже сегодня, 17 августа, населенный пункт Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования российских террористов обстреляли из минометов 120-го калибра.

В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный.