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В Луганской области построят легкоатлетический манеж и новую ледовую арену за 500 млн гривень

Сегодня, 17:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганском областном физкультурном центре «Олимп» в Кременной году построен специализированный зал спортивной гимнастики и начали возведение уникального легкоатлетического манежа. Об этом рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай во время пресс конференции.

Эти работы рассчитаны на два года. Их стоимость составляет около 297 млн гривень. Из-за того, что там регулярно проводят сборы спортсмены из других областей, начато строительство жилья для них - четырех домов стоимостью 10,8 млн гривень.

Реконструкция зала борьбы рассчитана на 22 млн гривен. Кроме того, капремонт бассейна «Садко» в Северодонецке обойдется в 6,9 млн гривень.

Жемчужиной спортивной инфраструктуры области станет воплощение проекту строительства в Северодонецке ледовой арены, начало которого запланировано в 2021 году. Ее стоимость - 182 700 000 гривен, площадь ледового поля равна 28х58 м, трибуны рассчитаны на 430 мест.

Председатель облгосадминистрации отметил, что главным принципом восстановление объектов образования для него стало полное решение всех проблемных вопросов: «В целом мы изменили подходы к ремонтам. Если раньше мы пытались выполнить максимальное количество мелких работ на объекте за незначительные средства, то сейчас охватываем капремонтом все здание. Чтобы дети и педагоги с радостью возвращались сюда снова. И кроме обучения их ничего не будет отвлекать».



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В Луганской области построят легкоатлетический манеж и новую ледовую арену за 500 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня