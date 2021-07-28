С начала года СБУ обнаружила в Луганской области более 200 кг взрывчатки, принадлежавшей диверсионным группам боевиков

С начала года СБУ обнаружила в Луганской области более 200 кг взрывчатки, принадлежавшей диверсионным группам боевиковСегодня, 15:07
СБУ продолжает системно выявлять схроны с боевыми средствами поражения участников незаконных вооруженных формирований. С начала года в Луганской области установлено местонахождение более 40 тайников.
Из них изъяты тысячи единиц оружия и боеприпасов боевиков.
Среди обнаруженного - более 200 кг взрывчатки, а также гранаты и реактивный пехотный огнемет производства РФ.
По оперативным данным, тайники в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп боевиков так называемых «Л/ДНР», которые оказали вооруженное сопротивление силам АТО.
В Лисичанске:
сотрудники СБУ установили местонахождение скрытого арсенала средств поражения вражеских диверсантов, причастных к подрывов нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях в 2014 году.
Из тайника, обустроенного в полости стены заброшенной защитного сооружения, изъято:
- более 8 тыс. единиц оружия и боеприпасов,
- 9 кг тротила и пластида,
- протитанковый ракетный комплекс «Фагот»,
- реактивный пехотный огнемет «РПО-А «Шмель», производства РФ.
В центре Северодонецка:
тайник с боевыми гранатами участников незаконных вооруженных формирований обнаружен в подвале многоэтажки.
Средства поражения находились в боевом состоянии и подвергали опасности граждан.
В Станично-Луганском районе:
во время следственных действий по месту жительства участника уголовного производства правоохранители, среди прочего, обнаружили:
- более 1 кг взрывчатки,
- электродетонаторы,
- боевые гранаты.
В поселке вблизи Северодонецка:
обнаружен тайник с реактивными противотанковыми гранатами и большим количеством патронов к стрелковому оружию.
Злоумышленники устроили схрон в 2014 году по указанию одного из главарей незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».
В Покровском районе Донецкой области:
при документировании противоправной деятельности участника незаконного вооруженного формирования так называемого «Батальона Восток» правоохранители изъяли из тайника:
- две тротиловые шашки общим весом 600 г,
- автомат АКС-74 с двумя магазинами,
- гранатометный выстрел РПГ-18
- гранатометный выстрел ВОГ 17м «хаттабка»,
- две гранаты РГД-5 с запалами к ним,
- пять дымовых шашек,
- почти 3 тыс. патронов различного калибра.
По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.