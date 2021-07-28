С начала года СБУ обнаружила в Луганской области более 200 кг взрывчатки, принадлежавшей диверсионным группам боевиков

СБУ продолжает системно выявлять схроны с боевыми средствами поражения участников незаконных вооруженных формирований. С начала года в Луганской области установлено местонахождение более 40 тайников.

Из них изъяты тысячи единиц оружия и боеприпасов боевиков.

Среди обнаруженного - более 200 кг взрывчатки, а также гранаты и реактивный пехотный огнемет производства РФ.

По оперативным данным, тайники в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп боевиков так называемых «Л/ДНР», которые оказали вооруженное сопротивление силам АТО.

В Лисичанске:

сотрудники СБУ установили местонахождение скрытого арсенала средств поражения вражеских диверсантов, причастных к подрывов нескольких мостов в Луганской и Донецкой областях в 2014 году.

Из тайника, обустроенного в полости стены заброшенной защитного сооружения, изъято:

более 8 тыс. единиц оружия и боеприпасов,

9 кг тротила и пластида,

протитанковый ракетный комплекс «Фагот»,

реактивный пехотный огнемет «РПО-А «Шмель», производства РФ.

В центре Северодонецка:

тайник с боевыми гранатами участников незаконных вооруженных формирований обнаружен в подвале многоэтажки.

Средства поражения находились в боевом состоянии и подвергали опасности граждан.

В Станично-Луганском районе:

во время следственных действий по месту жительства участника уголовного производства правоохранители, среди прочего, обнаружили:

более 1 кг взрывчатки,

электродетонаторы,

боевые гранаты.

В поселке вблизи Северодонецка:

обнаружен тайник с реактивными противотанковыми гранатами и большим количеством патронов к стрелковому оружию.

Злоумышленники устроили схрон в 2014 году по указанию одного из главарей незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».

В Покровском районе Донецкой области:

при документировании противоправной деятельности участника незаконного вооруженного формирования так называемого «Батальона Восток» правоохранители изъяли из тайника:

две тротиловые шашки общим весом 600 г,

автомат АКС-74 с двумя магазинами,

гранатометный выстрел РПГ-18

гранатометный выстрел ВОГ 17м «хаттабка»,

две гранаты РГД-5 с запалами к ним,

пять дымовых шашек,

почти 3 тыс. патронов различного калибра.

По установленным фактам противоправной деятельности продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.