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В Луганской области ночью фермер распахал 22 гектара охранной зоны заповедника «Стрельцовская степь»

Сегодня, 12:19 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области ночью фермер распахал 22 гектара охранной зоны заповедника «Стрельцовская степь». Об этом сообщает Українська Природоохоронна Група.
12 августа, пока директор Луганского заповедника находился в отпуске, неизвестные распахали более 20 гектаров охранной зоны природного заповедника. 

Природно-заповедный фонд находится под охраной государства и является национальным достоянием всего украинского народа.

На этом участке встречаются 13 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины, 5 видов растений, занесенных в Европейский Красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе и 8 видов растений, занесенных в перечень видов, подлежащих особой охране на территории Луганской области.

Заповедником «Стрельцовскую степь» объявили в 1948 году под названием «Державний степовий бабаковий заповідник Стрілецький степ». По периметру заповедника была создана километровая охранная зона.

В «Стрельцовской степи» с 1923 года охраняется известная в Украине популяция байбака степного. Именно для его сохранения был создан заповедник.

Повреждение территорий ПЗФ влечет ответственность, согласно ст. 252 Уголовного Кодекса Украины.

Активисты Українська Природоохоронна Група уже написали жалобы в Генеральную прокуратуру Украины и Национальную полицию Украины для расследования этого преступления.


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В Луганской области ночью фермер распахал 22 гектара охранной зоны заповедника «Стрельцовская степь» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня