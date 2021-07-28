СБУ вызвала нардепа Бойко на допрос по делу «Харьковских соглашений»

Служба безопасности Украины вызвала действующих и бывших нардепов, бывших министров и других экс-чиновников на допросы в уголовном производстве, открытом 12 марта по статье «государственная измена» (ч. 1 ст. 111 УК). Повестки обнародованы на сайте СБУ.

На 16 августа на допрос в качестве свидетелей вызывают нардепа Юрия Бойко и экс-главу СБУ Валерия Хорошковского.

На 17 августа вызываются нардепы Виталий Борт и Дмитрий Шпенов; на 18 августа — экс-глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник и экс-депутат Юлия Ковалева; на 19 августа — бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин и его брат Николай Литвин, экс-глава Госпогранслужбы.

На 20 августа СБУ вызывает на допрос в качестве свидетелей экс-министра транспорта и связи Константина Ефименко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича, на 26 августа — экс-министра финансов Федора Ярошенко.