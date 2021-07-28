Российские боевики обстреляли Катериновку и Золотое-4

15 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы обстреляли район поселка Катериновка из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Золотое-4 российские оккупанты обстреливали украинских военных из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 16 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.