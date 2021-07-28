Российские боевики обстреляли Катериновку и Золотое-4

Российские боевики обстреляли Катериновку и Золотое-4Сегодня, 09:20
15 августа в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.
В Луганской области российские террористы обстреляли район поселка Катериновка из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи поселка Золотое-4 российские оккупанты обстреливали украинских военных из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
На обстрелы противника наши военные открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра 16 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.