В Северодонецке пожарный автомобиль снес электроопору и перекинулся

15 августа примерно в 15:40 Северодонецке, по улице Новикова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной автоцистерны, направлявшейся на вызов.

По предварительным данным водитель гражданского авто не предоставил преимущество в движении пожарном специальном транспорта, следовавший из включенными световыми и звуковыми специальными сигналами.

Для избежания столкновения водитель пожарной автоцистерны вынужден был съехать с дорожного полотна, в результате этого автоцистерна снесла опору электропередач и перевернулась.

Медики обследуют состояние здоровья работников ДСНС, гражданские лица не пострадали. Причины происшествия устанавливают специалисты.

Согласно правилам дорожного движения, если автомобиль едет со включенными специальными сигналами ему всегдла необходимо уступать дорогу.

Преимущество в движении таким автомобилям четко указано в правилах дорожного движения, потому что каждая секунда, в этот момент, для кого-то может быть жизненно важна.