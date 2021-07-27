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На КПВВ в Станице Луганской уменьшилось количество людей

Вчера, 18:23 citynews.net.ua | Напечатать

КПВВ с украинской стороны на линии разграничения с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны российских оккупантов придумывающих различные причины чтобы блокировать свободное передвижение людей.

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Пассажиропоток на этом КПВВ по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 33%. Снижение интенсивности пересечения линии разграничения фиксируется с момента изменения правил пересечения связанных с карантином.

Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 8991 человек, а на контролируемую территорию - 7460 человек.

Напротив КПВВ «Новотроицкое» оккупанты разблокируют движение, только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 660 человек и 67 транспортных средств на временно оккупированную часть Донецкой области, одновременно 504 человека и 88 транспортных средств проехалии на подконтрольную украинской власти территорию.

Через КПВВ «Новотроицкое» и «Счастье» проехали 24 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Международные организации доставили жителям временно оккупированной территории Украины более 184 тонны товаров медицинского назначения, гигиенических наборов и строительных материалов.

Напоминаем, что в контрольных пунктах изменены условия пересечения линии разграничения связанные с карантином.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы «Вдома». В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования.

В то же время действует широкий перечень категорий граждан к которым самоизоляция не применяется.

С полным перечнем категорий лиц, кто не подпадает под самоизоляцию, советуем гражданам ознакомиться заранее. Самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.


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