ПФУ израсходовал более 1 млрд гривень чтобы проиграть суды переселенцам из-за невыплаты пенсий

На начало 2021 года пенсионерам оккупированных РФ территорий Луганской и Донецкой областей, по расчетам Пенсионного фонда Украины, задолжали 83 млрд грн, из которых 11 млрд реально могут быть истребованы лицами, находящимися на учете на территории, подконтрольной власти Украины.

Об этом свидетельствуют результаты анализа системы общеобязательного государственного пенсионного и социального страхования и социальной защиты населения. Ответственный за проведение анализа - член Счетной палаты Василий Невидомый.

Такая задолженность возникла из-за того, что в течение трех лет Правительство не утвердило порядок осуществления социальных выплат гражданам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Кроме того, нет единого подхода к учету страховыми фондами сумм невыплаченных соцвыплат за прошедший период. Такие долги погашаются только по решениям судов и увеличивают расходы фондов на судебные издержки. В 2020 году такие расходы только для ПФУ составляли 1,1 млрд гривень.

Жолги по страховым выплатам и расходм Фонда соцстрахования перед внутренне перемещенными лицами на начало этого года составили 7,8 млрд гривень, из них реальные - 800 млн гривень.

Анализ Счетной палаты также установил, что в течение 2019-2020 годов ВПО для покрытия расходов на проживание получили более 6 млрд гривень. Однако до сих пор механизм компенсации государством-агрессором, в том числе прямых затрат ВПО, которые возникли в результате вынужденного перемещения, и подготовки претензии Украины к России согласно требованиям законодательства, не разработан. Сейчас такие расходы финансируются за счет средств государственного и местного бюджетов, а также средств благотворительной или международной помощи.

Анализ показал, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом количество семей ВПО, которые получили адресную помощь, увеличилось на 3,7% - с 164,8 тыс. до 170,8 тыс. семей. При этом среднемесячный размер адресной помощи на семью уменьшился на 2,8% - с 1512 грн до 1470 грн. Однако размеры такой помощи оставались выше среднемесячного объема расходов домохозяйств в Украине на жилье и оплату коммунальных услуг.

По данным Минсоцполитики, за последние 5 лет количество ВПО, состоящих на учете, уменьшилось почти на 12% - с 1650000 в 2017 году до 1460000 в 2021 году.