В Северодонецке и Станице Луганской выступят лечебные клоуны «Red Noses»

По приглашению благотворительной негосударственной организации «СОС Детские городки Украины», в Украину прибыли волонтеры организации «Red Noses» («Красные носы»).

Это люди, которые, кроме своих основных специальностей, овладели дополнительной - смешить других. Они переодеваются, гримируются, цепляют красные носы и устраивают яркие шоу, чтобы пациенты больниц, жители домов престарелых, или люди в сложных обстоятельствах могли успокоиться, отвлечься от гнетущих мыслей.

Юмористические сценки, мастер-классы, различные перфомансы, имеют и терапевтический эффект. Так больничные клоуны помогают уменьшить стресс, боль во время процедур, мотивируют малышей есть и принимать лекарства. Причем репертуар «Red Noses» разработан с учетом возраста и особенностей диагнозов пациентов.

Для Украины «Red Noses» привезли особую программу - «Emergency Smile» («Скорая помощь улыбкой»). Она была разработана в 2013 году для стран, где люди пострадали от конфликта и требуют особой психологической поддержки.

В Украине «Red Noses» выступят перед приемными семьями, которыми занимаются соцально центры «СОС Детские городки Украины» и семьями под социальным сопровождением.

Особый акцент будет сделан, с учетом концепции «Emergency Smile» - на прифронтовых территориях

Первое шоу в рамках визита «Red Noses» уже состоялось в Броварах.

Теперь группа переезжает в Луганской области.

График шоу «Red Noses» в Луганской области: