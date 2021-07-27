За 12 августа в Луганской области лабораторно подтверждено 54 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом. Умер один человек.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 27571 случаев заболевания. От осложнений умерли 982 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1263 новых случая заболевания COVID-19, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 613 человек, умерли 44 человека, выздоровели 1007 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 выявлено в Киеве - 166, Одесской - 99, Донецкой - 84, Харьковской - 78 и Львовской - 78 областях.

Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 263 864 человек, из них выздоровели 2 195 798 человек, умерли от осложнений - 53 217 больных.