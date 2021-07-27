На Донбассе 5 обстрелов за сутки и один раненый

12 августа Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Донецкой области позиции ВСУ в районе Песков обстреливали из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новомихайловки российские террористы трижды обстреливали украинских военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Южного российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.