Половина украинской молодежи считает себе активными и мечтает уехать в другие страны

Согласно результатам Национального опроса, более половины украинской молодежи считает, что Украина движется в правильном направлении.

52% молодежи в возрасте 13-15 лет и 32% молодежи в возрасте 16-35 лет считают себя активными членами своих общин. Чаще всего это проявляется путем участия молодежи в развитии публичных пространств, посещение культурных и спортивных мероприятий.

Также 35% молодежи поддерживали электронные петиции, 25% - следили за деятельностью должностных лиц, а 17% - занимались волонтерской деятельностью для социальных и политических мероприятий. О вовлеченность в молодежные советы сообщили 28% молодежи 13-15 лет и 25% молодежи 16-35 лет.

Одновременно более половины молодежи в возрасте 10-15 лет рассматривают возможность сменить место жительства, а среди молодежи в возрасте 16-35 лет этот показатель составляет 40%.

При этом постоянно проживать за рубежом хотят 39% молодежи в возрасте 13-35 лет.

Основными причинами желание сменить место жительства является отсутствие досуга (для молодежи в возрасте 10-12 лет), недостаток образовательных возможностей (13-15 лет) и экономических перспектив (16-35 лет).

Опрос проводился компанией InfoSapiens по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в рамках программы "Мечтаем и действуем". В опросе приняло участие 2503 молодых украинском и украинок в возрасте от 10 до 35 лет. Опрос был проведен методом телефонного интервью (CATI) с 22 февраля по 28 марта 2021 года. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,4% для молодежи в возрасте от 10-12 и 13-15 лет, и 2.6% для молодежи в возрасте от 16 до 35 лет.