Доступны ли курсы лечения гепатитов В и С в Луганской области?Вчера, 14:44
В Украине, по данным экспертов МОЗ, вирусным гепатитом С болеют более 1 400 000 человек, вирусным гепатитом В - более 620 тысяч.
К сожалению, большинство больных не знает о своем диагнозе и не получает лечения (под контролем с вирусным гепатитом С находится примерно 6,2% человек, из гепатитом В - 3%).
Как сообщили в Министерстве охраны здоровья, лечение гепатитов в случае необходимости доступно для каждого украинца - в регионах имеются в наличии почти 20 тысяч курсов для лечения гепатита С и примерно 2 тысячи - гепатита В.
При этом лечение современными препаратами осуществляется абсолютно бесплатно для пациента за счет государственного бюджета.
Что касается Луганской области, сегодня регион обеспечен 91 курсом лечения, а именно:
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Омбітасвір/Парітапревір/Ритонавір + Дасабувір
|
17
|
Софосбувір+Даклатасвір
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21
|
Софосбувір/Ледіпасвір
|
18
|
Ламівудин
|
1
|
Тенофовір
|
34
Зайдя на сайт Центра общественного здоровья Минздрава Украины, граждане могут самостоятельно узнать о наличии конкретного препарата в больницах области.
Там же, в разделе «Мониторинг наличия препаратов для лечения вирусных гепатитов С и В для взрослых и детей», можно увидеть информацию о подозову количество конкретных препаратов.
Сейчас регионы Украины обеспечены курсами лечения от гепатитов. Поэтому, если вы столкнулись с ситуацией, когда врач отказывает в лечении в связи с якобы отсутствием бесплатных лекарств (требуя дополнительного вознаграждения) обращайтесь на горячую линию НСЗУ - 16-77. Бесплатные лекарства есть.
И не забывайте, что все, кто хоть раз пользовался услугами стоматологических, косметологических и тату-кабинетов, находятся в группе риска, пока не знают своего гепатит-статуса.