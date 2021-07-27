Доступны ли курсы лечения гепатитов В и С в Луганской области?

В Украине, по данным экспертов МОЗ, вирусным гепатитом С болеют более 1 400 000 человек, вирусным гепатитом В - более 620 тысяч.

К сожалению, большинство больных не знает о своем диагнозе и не получает лечения (под контролем с вирусным гепатитом С находится примерно 6,2% человек, из гепатитом В - 3%).

Как сообщили в Министерстве охраны здоровья, лечение гепатитов в случае необходимости доступно для каждого украинца - в регионах имеются в наличии почти 20 тысяч курсов для лечения гепатита С и примерно 2 тысячи - гепатита В.

При этом лечение современными препаратами осуществляется абсолютно бесплатно для пациента за счет государственного бюджета.

Что касается Луганской области, сегодня регион обеспечен 91 курсом лечения, а именно:

Омбітасвір/Парітапревір/Ритонавір + Дасабувір 17 Софосбувір+Даклатасвір 21 Софосбувір/Ледіпасвір 18 Ламівудин 1 Тенофовір 34

Зайдя на сайт Центра общественного здоровья Минздрава Украины, граждане могут самостоятельно узнать о наличии конкретного препарата в больницах области.

Там же, в разделе «Мониторинг наличия препаратов для лечения вирусных гепатитов С и В для взрослых и детей» , можно увидеть информацию о подозову количество конкретных препаратов.

Сейчас регионы Украины обеспечены курсами лечения от гепатитов. Поэтому, если вы столкнулись с ситуацией, когда врач отказывает в лечении в связи с якобы отсутствием бесплатных лекарств (требуя дополнительного вознаграждения) обращайтесь на горячую линию НСЗУ - 16-77. Бесплатные лекарства есть.

И не забывайте, что все, кто хоть раз пользовался услугами стоматологических, косметологических и тату-кабинетов, находятся в группе риска, пока не знают своего гепатит-статуса.