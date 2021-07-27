В Северодонецке задержали женщину за второе нападение на полицейского

Следователи Северодонецкого городского управления полиции в порядке ст. 208 УПК Украины задержали 29-летнюю местную жительницу за совершение нападения на полицейского, который в составе наряда осуществлял патрулирование города.

Как рассказали в полиции, вчера, 11 августа, во время несения службы по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, патрульный наряд из состава приданных сил ГУНП в Запорожской области подошел к компании, находившейся у транспортного средства, припаркованного с нарушением Правил дорожного движения.

Во время общения с владельцем автомобиля, 29-летняя пассажирка набросилась на полицейского, причинив ему телесные повреждения. Ее действия были прекращены полицейскими, после чего на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Установлено, что ранее судимая женщина 7 июня текущего года уже была задержана за нападение на полицейского с применением ножа, а избранная судом мера пресечения в виде домашнего ареста закончилась за несколько дней до нового нападения.

Данный факт внесен в реестр по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Полицейскому оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.